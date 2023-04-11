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İstanbul'da özel harekattan ''günaydın'' operasyonu

İstanbul'da özel harekattan ''günaydın'' operasyonu
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İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Önceden belirlenen adreslerde, narkotik dedektör köpekleriyle detaylı arama yapıldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Etiketler uyuşturucu polis istanbul operasyon özel harekat
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