  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Kasım 2020 19:28

İstanbul'da sağanak yağış trafiği felç etti

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı.

İstanbul'da sağanak yağış trafiği felç etti
A+ A-

İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu'nda araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

İBB'nin trafik haritasına göre trafik yoğunluğu saat 18.53 itibariyle yüzde 72'ye ulaştı. 

istanbul , trafik , yoğunluk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM