İstanbul'da sağanak yağış trafiği felç etti

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İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu'nda araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.
İBB'nin trafik haritasına göre trafik yoğunluğu saat 18.53 itibariyle yüzde 72'ye ulaştı.
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