İstanbul'da silahlı saldırı, yaralılar var !

Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş Levent'te bulunan kafedeki 3 kişi arasında tartışma büyüdü.

Silahını çeken saldırgan 2 kişiyi yaraladı. Saldırgan kaçarken yaralılar için olay yerine ambulans sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Levent’te bugün bir kafede iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çantalı bir kişi kafenin önünde yere çökmüş vaziyette bekleyip daha sonra kafeye girip çıktığı görülüyor. Silahını hazırlayan saldırgan sonra kafenin kapısında içeri ateş ediyor. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar ve çalışanlar zanlıyı sakinleştirmeye çalışıyor.