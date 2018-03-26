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  3. 26 Mart 2018 14:12

İstanbul'da silahlı saldırı, yaralılar var !

İstanbul Beşiktaş Levent'te bir kafeye giren saldırgan, iki kişiyi silahla vurdu. Son dakika haberini alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, saldırgan kayıplara karıştı. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş Levent'te bulunan kafedeki 3 kişi arasında tartışma büyüdü.

Silahını çeken saldırgan 2 kişiyi yaraladı. Saldırgan kaçarken yaralılar için olay yerine ambulans sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Levent’te bugün bir kafede iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çantalı bir kişi kafenin önünde yere çökmüş vaziyette bekleyip daha sonra kafeye girip çıktığı görülüyor. Silahını hazırlayan saldırgan sonra kafenin kapısında içeri ateş ediyor. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar ve çalışanlar zanlıyı sakinleştirmeye çalışıyor.

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