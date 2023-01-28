İstanbul'da tacizciye esnaf dayağı

İstanbul Kağıthane'de bina girişinde bir kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli, esnaf tarafından yakalanarak dövüldü.

Kağıthane'nin Yahyakemal Mahallesi'nde bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi esnaf tarafından dövüldü.

İddiaya göre Cemile T., randevu alıp geldiği 1'inci kattaki kuaföre çıkmak için binaya girerken arkasından gelen kişinin tacizine uğradı. Tacizci, Cemile T.'nin bağırması üzerine paniğe kapılıp kaçarken, kuaföre giren kadın yaşadığı olayı anlattı. Sokağa çıkan kuaför Burhan Özger ve Doğan Ermiş yakaladıkları kişiyi Cemile T.'nin doğrulamasıyla tekme tokat dövdü. Bir anlık boşluktan faydalanan tacizci kaçarak uzaklaştı.

"TANIŞALIM DEDİ, ÜSTÜME SALDIRDI"

Tacize uğradığını söyleyen Cemile T., "Kuaförüme gelirken binanın içine girdim sonra arkamdan 'şişt' diye bir ses duydum. Arkama baktım, 'Tanıdın mı' dedi. 'Hayır' dedim. 'O zaman tanışalım' dedi. Direkt üstüme saldırdı, üstüme yürüdü." dedi.

Üstüne yürüyüp kendisini merdiven boşluğuna sıkıştırdığını iddia eden Cemile T., "Daha önceden mi takip ediyordu yoksa sonradan mı karşıma çıktı onu bilmediğim için tedirginim, psikolojim bozuldu." diye konuştu.

"TACİZE UĞRADIM BANA YARDIM EDİN DEDİ"

Tacizciyi tokatlayan Doğan Ermiş, tacizciyi yakalamak için hemen aşağıya indiklerini ifade ederken "Ben vurdum sonra arkadaşım vurdu. Korkup kaçtı, kovaladık ama kaçtı." dedi.

"ELİ TİTRİYORDU"

Kuaför sahibi Burhan Özger, "Galiba kadını takip etmiş bina içinde sıkıştırmış, binanın ışıkları otomatik olmadığı için içerisi karanlık, kadını sıkıştırdığı sırada kolu düğmeye geliyor ve ışık yandığında adam kaçıyor. Sonra biz arkadaşlarla aşağı indik, kolundan tuttuk kadını da çağırdık, kadın o olduğunu doğruladı. Biz de mecbur vurmak zorunda kaldık, sonra kaçtı" diye konuştu