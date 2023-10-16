İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da etkili olan yağışla birlikte trafik durma noktasına geldi. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yağmurun da etkisiyle yüzde 81'e kadar ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında, 18.30 sıralarında İstanbul genelinde yoğunluk yüzde 81'e ulaştı. Avrupa Yakasında D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde yoğunluk yaşanırken Anadolu Yakası'nda ise D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu en çok boğaz köprülerinin bağlantı noktalarında görüldü.

DHA