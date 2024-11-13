İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
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İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı.
İstanbul genelinde iş çıkış saatinde havanında yağışlı olması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Avrupa yakasında D-100 Karayolu Merter mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Anadolu yakasında ise D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde de trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 18.00 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.
DHA
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