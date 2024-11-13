İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Kanal D'nin yeni dizisi ilk bölümüyle olay oldu

Hadise ''erotizm'' sansürünü sahnede böyle deldi

Esra Erol'un canlı yayınında mide bulandıran aile içi yasak aşk iddiaları

Türkiye'de 2 ünlü markanın balı da sahte çıktı

3 kardeş evde ölü bulundu

Türk Lirası'na en yüksek faiz veren banka değişti: Yüzde 55 bile veren var!

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için karar verildi

Bir ilimiz için daha alarm çanları çalıyor: Uzman isim deprem riskini açıkladı

Hobi olarak başlamıştı... Mesleğini bıraktı kendi işinin patronu oldu!

Galatasaray Osimhen bombasını patlatıyor

Türk iş insanı Dünyanın En Güçlüleri listesine girmeyi başardı!

Son ankette Türkiye'nin 1. partisi değişti: Ne AK Parti, ne MHP, ne CHP, ne de DEM!

Kışlıklar hazır mı ? Kuvvetli yağışlar başlıyor! Meteoroloji bu illerimizi uyardı

ABD'nin enflasyon rakamlarına piyasalar böyle tepki verdi

Bilim insanlarından dikkat çeken tespit: Erkek nesli tükeniyor!

200'den fazla kadın ve çocuğa tecavüz eden sapık idam edildi

28 bin kişi mağdur olmuştu: Jet Fadıl'ın Caprice Gold'u satışa çıkarıldı

35 taksici aynı bölgede ölü olarak bulundu!

Atatürk'ü eleştiren Nobel ödüllü Daron Acemoğlu'na tepki yağıyor

Yeni kabusumuz belli oldu: Uzmanlar ''oturmayın'' diyerek uyardı