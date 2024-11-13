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İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

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İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı.

İstanbul genelinde iş çıkış saatinde havanında yağışlı olması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Avrupa yakasında D-100 Karayolu Merter mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Anadolu yakasında ise D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde de trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 18.00 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı.

DHA

Etiketler istanbul trafik yoğunluğu ibb trafik haritası
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