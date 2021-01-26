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  3. 26 Ocak 2021 19:38

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

İstanbul'da iş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yaşanan yoğunluğun yüzde 78'lere ulaştığı öğrenildi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
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Cevizlibağ Metrobüs Durağı'ndaki kalabalıkta sosyal mesafe karalı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.15 itibarıyla yüzde 78'e ulaştı.

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