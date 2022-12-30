  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul’da yılın son iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul’da yılın son iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul’da yılın son iş gününde trafik yoğunluğu
Güncelleme:

İstanbul’da yılın son iş gününde trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul genelinde trafik yoğunluğu İBB verilerine göre yüzde 71 olarak ölçüldü.

İstanbul'da yılın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai saati bitimiyle birlikte eve gitmek için yola çıkan vatandaşlar, mega kentin bazı noktalarında adeta trafiği durma noktasına getirdi.

İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 71 seviyesinde ölçüldü. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar için, trafikteki yoğunluk adeta çile haline geldi.

Etiketler istanbul trafik yoğunluk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Van Gölü'nde sular çekildi, Urartu dönemine ait kalıntılar ortaya çıktı
Ali Koç'tan olay sözler: ''Çürük raporu var nasıl hakemlik yapabiliyor?''
İslam Memiş' altın fiyatları için 2023 tahminini açıkladı
Dekoltesiyle göz kamaştırdı! Mine Tugay'ın otopark pozlarına beğeni yağdı
Camdaki Kız'a veda eden Nur Sürer'in yeni adresi belli oldu
Erdoğan ve Bahçeli'nin uzlaştığı seçim tarihi sızdı
O ilimizdeki bu salıncağa binmek yürek ister
Eski tip kimliğini yenilemeyenlere kötü haber
Tam bin km uçtu, Türkiye'de vuruldu
Aralık başı ve Aralık sonu seçim anketinde dikkat çeken değişim