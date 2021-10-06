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İstanbul'daki kazılarda tarihi keşif! İlk defa gün yüzüne çıkarıldı

İstanbul Kazlıçeşme'de yapılan arkeolojik kazılarda, ilk defa sandık mezar, lahit ve değerli eşyalar ile yapı temelleri ortaya çıkarıldı.

CNN Türk muhabiri Tugay Saday’ın özel haberine göre, İstanbul Arkeoloji Müzesi denetiminde yapılan mozaik kazılarında arkeologları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

LAHİT VE DEĞERLİ EŞYALAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İstanbul’da yapılan arkeolojik kazılarda ilk defa, sandık mezar, lahit, değerli eşyalar ve eski bir yapı temeline ulaşıldı… İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ortaya çıkarılan yeni arkeolojik yapılarla ilgili açıklama yapacak.

CNN Türk

Etiketler istanbul arkeoloji
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