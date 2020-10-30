İşte Sarıgül'ün partisinin kuruluş dilekçesini vereceği tarih

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV 100'de Ahu Özyurt'un sunduğu Sağlı Sollu programında 'Türkiye Değişim Hareketi'nin lideri Mustafa Sarıgül'ün kuracağı yeni partiye ilişkin konuştu.

Sarıgül'ün partisinde 15 gün içinde tüzüğün hazırlanacağı, tüzükte de demokratik maddelerin yer alacağını belirten Yarkadaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

KİMLER GELECEK?

Sarıgül'ün yakın arkadaşlarının söylediklerini aktarıyorum. 'Kalbi Türkiye için atan herkesi Türkiye Değişim Partisi'ne (TDP) bekliyoruz' dideler.

"KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARACAĞIZ"

Bir ilginç kulis daha vereyim; "Partiler ittifaklarla yürüyor. Siz kimle ittifak kuracaksınız, adayınız kim olacak?" dedim. Şu an için ittifak adayı değil, kendi adayımızı çıkacağız."

Ahu Özyurt'un "Bu da doğal olarak Mustafa Sarıgül" yorumuna Yarkadaş, "Mustafa Sarıgül olduğunu zannetmiyorum. Başka bir isim olabilir" dedi.

SARIGÜL CEPHESİ: PARTİ KURSAK YÜZDE 4 OY ALIYORUZ

Yarkadaş Sarıgül'ün Sarıgül'ün partisine ilişkin son kulislerini şöyle aktarmaya devam etti:

"Parti kurarsanız yüzde kaç oy almayı tasarlıyoruz?" diye sordum. Sarıgül'ün en yakın çalışma arkadaşının söylediği şu; "Bugün parti kursak yüzde 4 oy alıyoruz."

PARTİNİN KURULUŞ DİLEKÇESİ NE ZAMAN?

"Sarıgül'ün yakın çevresinden edindiğim bir başka bilgiye göre ise; Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin kuruluş dilekçesini 4 Ocak 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na verecek. Partinin adı Türkiye Değişim Partisi olacak. Genel Sekreteri de Hasan Aydın olacak."