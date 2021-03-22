İşte Türkiye'nin yeni koronavirüs haritası: 70 ilde vaka artışı!

Türkiye'deki son kademeli normalleşme kararları sonrasında artışa geçen vaka sayılarıyla, Çok yüksek riskli il sayısı ise geçen hafta 25 iken bu hafta 39’a yükseldi.

Uzmanlar, hızla salgında üçüncü pike doğru gittiğimizi ifade ederek uyarırken vaka sayıları da her geçen gün artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ve 13 -19 Mart tarihlerini kapsayan İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 bin kişide) Haritası’na göre tam 70 ilde vaka sayısı artarken bir önceki haftaya göre sadece 11 ilde azaldı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre İstanbul’da her 100 bin kişide 178.25 olan vaka sayısı son haritada yüzde 41 oranında artarak 251.12’ye fırladı. Ankara’da 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 68,53’ten 107,99’a, İzmir’de ise 78,57’den 111,47'ye yükseldi. Böylece İstanbul'un ardından, Ankara ve İzmir de 'çok yüksek riskli iller' kategorisine girdi.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ KENT 25’TEN 39’A FIRLADI

Çok yüksek riskli il sayısı önceki haftaki haritada 25 olarak açıklanırken bu hafta ise 39’a fırladı. Birçok yüksek riskli ilin çok yüksek riskli il kategorisine geçmesi nedeniyle bu hafta yüksek riskli il sayısının 33’ten 26'ya düştüğü görüldü. Orta riskli il sayısı da geçen hafta olduğu gibi yine 9’da kalırken düşük riskli is sayısı ise 9’dan 7’ye düştü.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İL YİNE SAMSUN OLDU

Samsun, Sinop, Giresun ve Ordu'daki kötü gidişat da devam etti. Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu. Ayrıca, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Antalya, Malatya, Erzincan ve Iğdır gibi iller de 'çok yüksek riskli' kategorisine dahil oldu.

En düşük riskli illerin Uşak, Bitlis, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Urfa olduğu görüldü. Uzmanlar, özellikle Doğu illerinde, az test yapıldığı için daha az vaka tespit edildiğini ifade ediyor.

50 MİLYON KİŞİ ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE

Çok yüksek riskli il kategorisinde bulunan 39 kentin toplam nüfusu ise 50 milyonu buluyor. Ülke nüfusunun 22 milyonu yüksek riskli il, 5 milyonu orta riskli ve 6 milyonu da düşük riskli kategorisindeki kentlerde yaşıyor.

Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, günlük vaka oranlarında Türkiye dünyada 6’ncı sırada yer alırken toplam vaka sayısında ise 9’uncu sırada bulunuyor.

ÖLÜM VE VAKA SAYILARI ARTACAK

“İstanbul’da vaka sayılarının çok hızlı bir şekilde arttığını belirten” İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İstanbul geçen hafta çok yüksek riskli il kategorisine girdi ve Cumhurbaşkanı önlemleri değiştirmeyeceğiz diye açıklama yaptı. İstanbul’daki vaka artışı bize Ekim ve Kasım ayındaki artışı hatırlatıyor. Hastanelerde Covid-19 servisleri yavaş yavaş doluyor. Ülke genelinde Covid-19’dan kaynaklı günlük ölüm sayısı 60’lardan yeniden 100’lere kadar çıktı. Önümüzdeki haftalarda hem günlük vaka sayılarının hem de günlük ölüm sayılarının daha da artmasını bekliyoruz. Vaka sayısının 5-6 bine kadar düştüğü dönemlerde aşılamaya hızla başlamış olsaydık yeni ölümleri engelleyebilirdik. Aşının ikinci dozu şimdiye kadar yaklaşık 5 milyon yurttaşa uygulandı ve bu çok düşük bir rakam. Toplum bağışıklığını sağlamak için toplumun büyük bir kesimi aşılanmalı.”

HER YER ÇOK YÜKSEK RİSKLİ OLACAK

“Hızla yeni bir pike doğru gidiyoruz. Yakında bütün ülke kırmızıya boyanacak ve bütün ülke çok yüksek riskli olacak. Kentler arası hareketlilik devam ettiği sürece bu durum kaçınılmaz” diyen Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür ise şu ifadeleri kullandı: “Hastanelerde yoğun bakımlar dolmaya başladı. Gazi Üniversitesi Hastanesi ile Ankara Şehir Hastanesi’nin doluk oranlarında ciddi bir artış var. Günlük filyasyon oranı kentte 4 bini geçti ve önceki aylarda günlük 400- 500 civarındaydı.”

İzmir’de günlük vaka sayısının 700 civarında olduğunu açıklayan ve Şubat ayı sonlarında ise günlük vaka sayısının 270- 280 civarında olduğunu belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı ise şöyle konuştu: “İzmir’de vaka sayısı dört haftada yüzde 160 oranında arttı. Sadece son hafta bile vaka sayısı yüzde 42 arttı. Kentlerin durumuna ilişkin 14 günde bir değerlendirme yapılması gerekiyordu. Artışlar devam ettiği halde bu değerlendirmeler ne Türkiye’de ne de İzmir’de yapılmadı.”

Birgün