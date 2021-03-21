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Bakan Koca: ''Bazı kayıplar zafer yakınken verilir''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın" ifadesini kullandı.

Türkiye'de corona virüs vaka sayıları her geçen gün artmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Koca, "Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın" ifadesini kullandı.

SON HAFTADA 70 İLDE VAKA ARTIŞI

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son bir haftalık verilere göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı.

100 bin kişideki vaka sayısı bir önceki haftaya oranla en fazla Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur'da düştü.

Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan 100 binde vaka artışının en fazla yaşandığı iller olarak kayıtlara geçti.

Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Van, Batman, Kars ve Uşak'ta 100 binde 35'in altında vaka görüldü.

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Etiketler fahrettin koca sağlık bakanı açıklama zafer kayıp
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