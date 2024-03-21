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İstiklal Marşı’nı yanlış okuyan Turgut Altınok: İstiklal Marşı okumadım beyit okudum

İstiklal Marşı’nı yanlış okuyan Turgut Altınok: İstiklal Marşı okumadım beyit okudum
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İstiklal Marşı’nı yanlış okuduğu için sosyal medyanın gündemine gelen AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altıno,k konuyla ilgili gelen soruya cevap verdi.

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir adayı Turgut Altınok BabalaTV'nin Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel programına konuk oldu.

Katıldığı yayında İstiklal Marşı’nı yanlış okumasıyla gündeme gelen AK Parti’nin Ankara adayı Turgut Altınok’tan konuyla ilgili gündem olacak bir açıklama geldi. 

Oğuzhan Uğur’un sunduğu ‘Mevzular Açık’ programına katılan Altınok konuya ilişkin soru soran gence, “Ben orada İstiklal Marşı okumadım, gençlere doğaçlama, Çanakkale ruhu ile ilgili bir beyit okudum” diyerek yanıt verdi.

Cumhuriyet

Etiketler istiklal marşı beyit Çanakkale turgut altınok
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