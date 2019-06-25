İtirafçı FETÖ sanığı eski subaya ceza verilmedi !

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, başka bir ilde ikamet eden tutuksuz sanık M.K. ile avukatı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma savcısı, hakkında herhangi bir soruşturma olmamasına rağmen 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından emniyet mensuplarına giderek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade veren sanığın, FETÖ’nün TSK yapılanmasındaki bazı kripto mensupları ve mahrem imamlarını deşifre ederek, soruşturma ve yargılama aşamasında devlete yardımcı olduğunu belirtti.

Savcı, M.K. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ilgili maddesi gereğince “ceza verilmesine yer olmadığına” ilişkin karar verilmesini talep etti.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesini tekrar ettiğini ifade eden M.K. beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, FETÖ’nün darbe girişiminin ardından hakkında bir soruşturma olmamasına karşın kendiliğinden emniyete gelerek itirafçı olan M.K. hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.