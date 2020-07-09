İYİ Partili Levent Özeren'in çirkin paylaşımına tepkiler büyüyor

Twitter hesabından, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında çirkin sözler sarf eden İYİ Partili Özeren gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, “Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler.” sözlerini sarf eden İYİ Partili Özeren, söz konusu paylaşımını sildikten sonra herhangi bir pişmanlık yaşamadığını, yaptığı yeni bir paylaşımla gösterdi.

Bu kez kendisini eleştirenleri hedef alan Özeren, kendisine yönelik bir algı ve linç operasyonu başlatıldığını öne sürdü.



TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Öte yandan, sosyal medya kullanıcıları, İYİ Partili Özveren’in Semiha Yıldırım hakkındaki çirkin paylaşımına yönelik tepkilerini dile getirdi.

#AhlaksızsınLeventÖzveren etiketi kısa sürede 'TT' olurken, Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener de tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

Nedim Şener: Darbe şakçakçısı İP’li @lvntozrn, 15 Temmuz gecesi attığı darbe desteği twitlerini hatırlatıp, ‘darbeci yalaması’ dediğim için mahkemeye verdi, iddianame çıktı. Şimdi ‘şerefsiz bir darbe şakşakçısı’ olduğunu yüzüne söylemek için sevinçle gün sayıyorum

Nedim Şener: Sen nasıl bir şeref yoksunusun @lvntozrn başkalarının ailesiyle, namus ve şerefiyle böyle rahatça oynuyorsun. Sana #AhlaksızLeventÖzeren sözü hafif kalır. Al sana yeni bir dava konusu, sen ahlaksız şerefsiz bir darbe şakşakçısısın.

Şimdi bunları da ‘alkollüydüm’ savunursun

Nedim Şener: Silsen de silinmiyor #AhlaksızLeventÖzeren boşuna uğraşma, o çirkin sözlerin unutulmuyor, merak etme unutulmayacak.