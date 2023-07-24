İzmir açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botta 14 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler karaya çıkarılarak işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları botta 14 göçmen yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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