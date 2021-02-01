İzmir beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 16.10'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 9.8 kilometre altında gerçekleşti.

4.7 büyüklüğündeki depremden 4 dakika sonra bu kez 3.2 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

AFAD, saat 11.35'te İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 3,42 kilometre olarak kaydedildi.

Saat 08.46'da da 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelmişti. Bu depremin derinliği 20.69 kilometre olarak açıklandı.

Bölgede saat 08.03'te 4,1; saat 08.47'de 4,8; saat 09.00'da 4,7; saat 09.34'te 4,2 büyüklüklerinde deprem kaydedilmişti.

TUNÇ SOYER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Soyer, "Ege Denizi Midilli Adası açıklarında meydana gelen 4.8 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler Karaburun, Urla, Foça, Dikili ilçelerimiz ve İzmir kent merkezinde de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"CAN KAYBI VE HASAR YOK"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sabah saatlerindeki depremlerin ardından kent genelinde tarama yapıldığını söyledi. Vali Köşger, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumunun bildirilmediğini anlattı.

Alandaki taramaların sürdüğü bilgisini veren Köşger, "Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı. Karaburun başta olmak üzere kent genelinde taramalarımız sürüyor" dedi.

İŞTE KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN VERİLERİYLE SON DEPREMLER: