İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın koruması intihar etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı'ndan bu yana korumalığını yapan bir kişi dün gece saatlerinde silahla intihar etti.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık koltuğuna oturan Cemil Tugay'ın yakın koruması intihar etti. İzgazate'de yer alan habere göre Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı'ndan bu yana koruması olan H.İ. dün gece saatlerinde silahla intihar etti. Evinde eşinin olduğu esnada kafasına silahı dayadığı öğrenilen H.İ.'nin tetiğe basarak hayatına son verdiği bildirildi. Olayla ilgili savcılık soruşturmasını sürdürüyor. H.İ.'nin cenazesi 19 Temmuz 2024 (bugün) ikindi namazına müteakip Örnekköy Cemevi'nden

kaldırılacak.