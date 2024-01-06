İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İzmir'in Aliağa ilçesi Çandarlı Körfezi'nde saat 14.53'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.



Depremin derinliği 9.18 kilometre olarak ölçüldü.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme dair yaptığı ilk açıklamada, şunları kaydetti:

"Ege Denizi Çandarlı Körfezinde 4,2 büyüklüğünde meydana gelen ve İzmir’de de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

#EgeDenizi #Çandarlı Körfezinde 4️⃣,2️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve #İzmir’de de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



Depremden etkilenen… pic.twitter.com/VOyup2BhBJ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 6, 2024

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...