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İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

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AFAD, İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İzmir'in Aliağa ilçesi Çandarlı Körfezi'nde saat 14.53'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 9.18 kilometre olarak ölçüldü. 

 

Etiketler izmir ege denizi deprem aliağa
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