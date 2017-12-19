Suudiler tarihin en büyük bütçesini açıkladı
Suudiler tarihin en büyük bütçesini açıkladı
Fuhuş çetesinin 10 ev, 3 arsa 3 lüks araba ve işyerine el konuldu
Fuhuş çetesinin 10 ev, 3 arsa 3 lüks araba ve işyerine el konuldu
İsrail'den şaşırtan açıklama: ''Bedel ödemeye razıyız''
İsrail'den şaşırtan açıklama: ''Bedel ödemeye razıyız''
İstanbul'da harekatli anlar ! Evini ateşe verip...
İstanbul'da harekatli anlar ! Evini ateşe verip...
ÖSYM'den 4 dilde daha e-Sınav müjdesi !
ÖSYM'den 4 dilde daha e-Sınav müjdesi !
Devlet hastaneleri kapatılıyor mu ? Bakan açıkladı
Devlet hastaneleri kapatılıyor mu ? Bakan açıkladı
Merakla beklenen Gölcük Tabiat Parkı ihalesi sonuçlandı
Merakla beklenen Gölcük Tabiat Parkı ihalesi sonuçlandı
Çöpe atıyorlardı, şimdi kilosu 40 TL'den kapış kapış gidiyor
Çöpe atıyorlardı, şimdi kilosu 40 TL'den kapış kapış gidiyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Aralık 2017 19:11

İzmir'de büyük operasyon ! Evlerinden bunlar çıktı

İzmir'de PKK'ya yönelik operasyonda 53 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de büyük operasyon ! Evlerinden bunlar çıktı
A+ A-

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 65 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığınca kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa, Tire, Torbalı ve Aliağa ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 53 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler ve av tüfeği ile kırsalda çekilmiş çok sayıda fotoğraf ele geçirildi. 

Şüphelilerin daha önce öldürülen teröristler için eylem yapmak amacıyla kente gelecek terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık yaptıkları belirlendi.

Öte yandan şüphelilerin, kırsaldaki örgüt elemanlarıyla bağlantı kurmak için Kuzey Irak'ta kullanılan "Korek" telefon hattını kullandıkları da tespit edildi. 

HDP Menemen ilçe başkanı ile bomba kuryeliği suçundan İzmir'de yakalanan ve 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen kadın şüpheli N.E'nin de kente eylem yapmak amacıyla geldiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Yakalanan şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

 

operasyon , ev , kck , fotoğraf , izmir
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM