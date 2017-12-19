İzmir'de büyük operasyon ! Evlerinden bunlar çıktı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 65 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığınca kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa, Tire, Torbalı ve Aliağa ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 53 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler ve av tüfeği ile kırsalda çekilmiş çok sayıda fotoğraf ele geçirildi.

Şüphelilerin daha önce öldürülen teröristler için eylem yapmak amacıyla kente gelecek terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık yaptıkları belirlendi.

Öte yandan şüphelilerin, kırsaldaki örgüt elemanlarıyla bağlantı kurmak için Kuzey Irak'ta kullanılan "Korek" telefon hattını kullandıkları da tespit edildi.

HDP Menemen ilçe başkanı ile bomba kuryeliği suçundan İzmir'de yakalanan ve 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen kadın şüpheli N.E'nin de kente eylem yapmak amacıyla geldiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Yakalanan şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.