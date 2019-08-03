  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Ağustos 2019 15:59

Jandarma ve MİT'ten Suriye'de IŞİD'e operasyonu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma ve MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde IŞİD terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda 1 ton patlayıcı ele geçirildi.

A+ A-

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Bab'ın şehir merkezinde IŞİD terör örgütünün bir bomba imalathanesi bulunduğu bilgisi üzerine, jandarma istihbarat birimleri ve MİT, jandarma patlayıcı madde uzmanlarının nezaretinde yerel güvenlik güçleriyle operasyon düzenlendi. Operasyonda, IŞİD'li teröristler bomba düzenekleriyle yakalandı.

YAKLAŞIK 1 TON PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Bomba imalathanesindeki aramada cep telefonu, telsiz, basma/baskıdan kurtulma, mekanik zamanlayıcı, kütleye duyarlı, sarsıntıya duyarlı ve elektronik kartla patlatılma özelliği olan 80 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve bu düzeneklerde kullanılan içinde dinamit lokumu ve fabrikasyon patlayıcıların da bulunduğu yaklaşık bir ton patlayıcı ele geçirildi.

Ayrıca patlayıcı yapımında kullanılan 833 elektrikli fünye, 300 batarya ile 480 EYP düzeneği hazırlanabilecek diğer malzeme ve canlı bomba yelekleri bulundu.

 

 
 

operasyon , jandarma , mit , istihbarat
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM