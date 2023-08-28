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Japon deprem uzmanından Marmara Bölgesi için kırmızı alarm

Japon deprem uzmanından Marmara Bölgesi için kırmızı alarm
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Japon deprem uzmanı ve yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depremiyle ilgili yeni uyarılarda bulundu. Deprem riskinin en yüksek olduğu ilçeleri açıklayan Moriwaki, "Deprem geliyor. 1 sene sonra, 1 ay sonra hatta 1 hafta sonra da olabilir" diyen Moriwaki beklenen depremin büyüklüğü için de bir tahminde bulundu.

6 Şubat'ta Türkiye tarihinin en yıkıcı depremlerinden birini yaşarken gözler beklenen büyük İstanbul depremine çevrildi. Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, "7.6, 7.9' kadar gidebilir diye ben söylüyorum. Deprem geliyor. 1 sene sonra, 1 ay sonra hatta 1 hafta sonra da olabilir. Riskin en yüksek olduğu bölgeler Atatürk Havalimanı, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece ve Fatih tarafında da yumuşak zeminler var. Anadolu Yakası'nda da Tuzla, Pendik, deniz kenarı tarafları" dedi.

CNN Türk'ün haberine göre Moriwaki, "99 depreminde de bunu gördük. buralarda sallantı çok oldu. Zemin yumuşak ise sıkıntı. Hatay kötü, neden? Zemin yumuşak olduğu için. Bu binalar yapışık ve hepsi 2000'den önce yapıldı. Bu binalarda çok hasar olacak" ifadelerini kullandı.

Etiketler Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki Yoshinori Moriwaki japon uzman marmara istanbul marmara depremi deprem
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