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Kaçak göçmenin 3 gün boyunca yaşadığı yer şoke etti

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yer altı kablolarının geçtiği bir kanaldan kaçak göçmen çıkartıldı.

Esenyurt'un Güzelyurt Mahallesi'nde bir kanalda kaçak göçmenin yaşadığı ortaya çıktı. Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta görevlileri tarafından fark edilen kaçak göçmen, üç gün yaşadığı belirtilen kanaldan çıkartıldı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Kaçağın çıkarıldığı kanal girişinde eşyaları da bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçak göçmen iişlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. 

Etiketler kaçak kaçak göçmen göçmen
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