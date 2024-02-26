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Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı

Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı
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Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj ve kademeli emeklilikle ilgili açıklama yaptı.

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti MYK'sının ardından "Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

Etiketler kademeli emeklilik staj Bakan emekli
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