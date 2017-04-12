Kahraman Er o geceyi anlattı: ''Nöbet yerim benim namusumdur''

15 Temmuz akşamı Tümgeneral İnce’yi derdest etmek için geldikleri Ankara Merkez Orduevi kapısındaki direnişiyle kahramanlaşan Er Uzun: Vatan için her şeyi yaparım

15 Temmuz akşamı darbeci FETÖ askerlerinin Ankara Merkez Orduevi'ne girerek bir generali kaçırma girişimini engelleyen ve 4 rütbeli darbeciyi çatışarak püskürten kahraman Er Müslüm Uzun yaşadıklarını ilk kez anlattı.

İşte Sabah gazetesinden Burak Erdem Çelik'in sorularını yanıtlayan Uzun'un kendi ağzından 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşadıkları:

İddianameye giren görüntülerde Er Müslüm Uzun (arkada) ve Uzman Çavuş Erdal Anbarcı nizamiye kapısına gelen darbecilerle böyle çatıştı.

Anbarcı yaralandıktan sonra kapıyı hızla kapatan Er Müslüm Uzun tek başına çatışmaya devam ederek darbecilere geçit vermedi.

ÇAVUŞA 5 MERMİ SIKTILAR



O akşamı Uzman Çavuş Erdal Anbarlı ile beraber nöbet tutarken, saat 22.00 civarında üç sivil plakalı araç nizamiyeye yaklaştı. Araçlardan ikisi uyarılarımı dinlemeyerek hızlıca içeri girdi. Diğer aracı durdurmayı başardım. Aracın içinden bir uzman çavuş çıkarak, Genelkurmay'dan denetleme yapmak için geldiklerini söyledi. Daha sonra araçtan bir binbaşı inerek yanımıza geldi ve 'silahlarınız ne, içeride kaç asker var?' gibi sorular sordu. Darbeci uzman çavuş ile binbaşı nöbet kulübesine yönelerek içeride bize birkaç soru sorduktan sonra, diğer iki aracın geri döndüğünü gördük. Bizlere sorular soran binbaşı ve uzman çavuş gelen araçlarla beraber hareket ederek uzaklaştı. Kısa süre sonra lojmanlardan iki asker yanımıza geldi ve az önce gelen askerlerin komutanımızı (Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Ali Doğan İnce) kaçırmaya çalıştıklarını söyledi. Bunu öğrendikten sonra telsiz anonsu yaparak kapıyı kapatmaları gerektiğini söyledim. F-16'lar üstümüzden geçmeye başladı. Daha sonra nizamiyeye Merkez Orduevi'ndeki ana kapıdaki nöbetçiden telefon geldi. "Silahlılar ve size doğru geliyorlar."dedi. Kısa süre sonra darbeciler geldi. Uzman çavuşum 'neden geldiniz?' diye sordu. Rütbeli darbeci askerler 'generali almaya geldik' dediler ve uzman çavuşa silah çektiler. Uzman çavuş karşılık verdi. Havaya tek el ateş açtım ve silahı kendilerine doğrultarak, "silahlarınızı atın, yoksa sizi vururum."dedim. Uzman çavuşum direniyordu. Ben de bulunduğum nizamiyede siper aldım ve darbecilerle çatışmaya başladım. Uzman çavuşa çatışmada beş mermi isabet etti. Darbecilere durmaksızın ateş açarak karşılık verdim. Bizleri geçemeyeceğini anlayan hainler araçlarıyla kaçtılar. Yaralanan uzman çavuşuma da ilk müdahaleyi yaparak kan kaybetmesini önledim.

"İDAM EDİLMELERİNİ İSTİYORUM"



Nöbet tuttuğum yer ve içindekiler benim namusumdur. Vatanım ve milletim için her şeyi yaparım. Eğer ilk geldiklerinde onların darbeci olduklarını anlasaydım onları gözümü kırpmadan vururdum. 15 Temmuz akşamı darbeye kalkışanlar Türk askeri değil teröristtir ve bizlere bu acıları yaşatanların idam edilmelerini istiyorum.