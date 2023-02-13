Kahramanmaraş'ta depremi fırsat bilen hasta bakıcı hırsız yakalandı

Elbistan'da hasta bakıcılığını yaptıkları yaşlı kadını deprem sonrası dışarı çıkardıktan sonra evdeki altın ve paraları çalan şahıs ve annesi araçla geldikleri Muğla'da yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından yağma girişimine karşı polis ve jandarma ekipleri teyakkuza geçti.

Kahramanmaraş'ta yaşlı bir kadının evinde hasta bakıcı olarak kalan şüpheli, deprem esnasında yaşlı kadını evden çıkarılmasına yardım ettiği, yaşlı kadının evden çıkmasını ardından evdeki para ve ziynet eşyalarını çaldığı açıklandı.

Evin dağıtıldığını ve kapısında zorlama olduğunu gördü

Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde yaşanan deprem sonrası İngiltere'den annesinin yanına gelen vatandaş evde bulunan ziynet eşyalarının yerinde olmadığını ve evinin dağıtıldığını evin kapısında zorlama olmadığını gördüğünü, anahtarın sadece Emrah Güney'de olduğunu ve kendisinden şüphelendiklerini belirterek akrabası olan Bolu Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memurunu aradı.

Polis memuru, mağdurun evinden hasta bakıcı olarak çalışan Emrah Güney ve ailesinin deprem sonrası evden yüklü miktarda para ve altın çalındığı ihbarında bulundu.

Araç durduruldu: Bol miktarda para ve altın bulundu

Şüphelinin araç plakasının bildirilmesi üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 46 AAG 185 plaka aracın Denizli yönünden Muğla'ya giriş yaptığı bilgisi üzerine uygulama noktasında aracı durdurdu.

Araç sürücüsü Emrah Güney, yanında annesi ve çocukları araçtan indirildi. Araç içerisinde ve şahısların üzerinde yapılan kontrolde, annesi üzerinde, çalınan malzemeler 4 adet altın yüzük, 2 çift altın küpe, 3 çeyrek altın, altın bilezik, bir tam altın, 2 bin 400 sterlin, 8 bin 150 euro, 8 bin Türk Lirası ele geçirildi.

Görevli savcının talimatı şüpheli Emrah Güney işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Annesi ise ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.