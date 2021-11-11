Kalp krizi geçiren asker şehit oldu

Suriye’de, Hatay’a yakın üs bölgesinde görev yapan Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen 2 gün önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Suriye sınırında, Hatay’a yakın üs bölgesinde görev yaptığı sırada kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen’in (21) acı haberi, memleketi Mersin’in Tarsus ilçesindeki ailesine verildi.

SOKAĞI TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Şehidin ailesinin bulunduğu ev ve sokağa, Türk bayrakları asıldı. Şehit Esen’in cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.