SON DAKİKA
SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Aralık 2020 17:53

Kamyon devrildi, 15 ton mandalina yola saçıldı

Hatay’ın Erzin ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucunda 15 ton mandalina yola saçıldı.

Kamyon devrildi, 15 ton mandalina yola saçıldı
A+ A-

Kaza, E-5 kara yolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Hatay’ın İskenderun ilçesinden, Mersin’in Tarsus ilçesine mandalina götüren Mehmet Emin Ağca yönetimindeki 02 ABL 487 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kamyonun kasasındaki 15 ton mandalina yola saçılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından hafif yaralanan Ağca’ya gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra kaza yerinden ayrıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, kepçe ile yoldaki mandalinaları temizledi.

Kurtarıcı yardımıyla kamyon da kaldırıldıktan sonra kara yolu tekrar trafiğe açıldı.

yol , hatay , mandalina
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM