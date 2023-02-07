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Kapanan yollar ve alternatif güzergahlar paylaşıldı

Kapanan yollar ve alternatif güzergahlar paylaşıldı
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Karayoları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş depreminin ve kar yağışının ardından bölgenin yol durumunu paylaştı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı son verilere göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini de aştı. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, deprem ve kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

KAPANAN VE ALTERNATİF YOLLAR

KGM tarafından yapılan açıklamaya göre;

Kapanan Malatya-Gölbaşı Devlet Yolu yerine alternatif 2 güzergah verildi. İlk alternarif (Malatya-Darende) Ayrım-Elbistan-Göksün-Kahramanmaraş yolu, ikinci alternatif yol Malatya-Elazığ-Ergani-Siverek-Kahramanmaraş yolu,

Kapanan Bahçe-Gaziantep Batı Kavşağı Otoyolu yerine alternatif güzergah olarak Osmaniye-Gaziantep Devlet Yolu belirlendi,

Kapanan Hatay-Reyhanlı Devlet Yolu yerine alternatif güzergah Hatay-Kırıkhan-Reyhanlı yolu olarak belirtildi.

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