Kar megakenti esir aldı: İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan girişler durduruldu

Trakya yönünün ardından Anadolu yönünden de gelen araçların İstanbul'a girişleri durduruldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımın Sakarya'dan itibaren tüm araçlar için durdurulduğunu duyurdu.

Anadolu'dan İstanbul istikametine yol durumuna ilişkin son durumun da paylaşıldığı açıklamada "Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamalarının devamında ise "Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçlar Bursa, Yalova, İzmit, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de uygun yerlerde bekletilecektir. Zorunlu haller dışında İstanbul istikametine yola çıkılmaması gerekmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.