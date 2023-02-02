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Kar yağışı üniversitede sınavları iptal etti

Kar yağışı üniversitede sınavları iptal etti
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Malatya'da etkili olan kar yağışı ile kent beyaz örtüyle kaplanırken, Turgut Özal Üniversitesi'nde sınavlar ertelendi.

Malatya genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Aralıksız yağan kar tüm kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının başlaması üreticilerle birlikte herkesi mutlu etti. Vatandaşlar kuraklığa karşı karın yağmasını memnuniyetle karşılarken, çocuklar ise karın keyfini çıkarıyor. Kentin cadde ve sokaklarına düşen kar ile birlikte ortaya çıkan kartpostallık manzara görenleri hayran bırakıyor.

Yoğun kar yağışı, kara yollarında aksaklıklara neden olurken, birçok kısal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yeniden açılan yollarda tuzlama çalışması da yapılıyor. Bazı ilçelerde ise kar ve tipi nedeniyle riskli caddeler trafiğe kapatıldı.
Malatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde 02.02.2023 ile 05.02.2023 tarihleri arasında yapılacak Bütünleme sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yapılamayan Bütünleme sınavlarının tarihleri daha sonra ilan edilecektir. Ayrıca Üniversitemizde çalışan hamile ve 2 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar ile engelli personelimiz 02.02.2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."

İnönü Üniversitesi'nin ise eğitimin devam edeceği öğrenildi. 

Etiketler turgut özal üniversitesi malatya kar kar yağışı sınav sınavlar iptal edildi
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