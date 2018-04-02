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  3. 02 Nisan 2018 16:51

Karadeniz'de alarm ! Başıboş konteynerlar...

Batı Karadeniz'de Türk sahillerine 50 mil mesafede başıboş bir şekilde bulunan konteynerlara Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı müdahale etti.

Karadeniz'de alarm ! Başıboş konteynerlar...
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Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Batı Karadeniz'de Türk sahillerine 50 mil mesafede başıboş şekilde bulunan ve deniz trafiği için tehlike oluşturduğu tespit edilerek müdahale ettiği 3 konteyner karaya alınacak.



Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Batı Karadeniz'de  Türk sahillerine 50 mil mesafede başıboş şekilde bulunan ve deniz trafiği için  tehlike oluşturduğu tespit edilerek müdahale ettiği 3 konteyner karaya alınarak  incelenecek.  TCSG Güven korveti tarafından halatlarla çekilerek İğneada limanı  yakınına getirilen konteynerler, balıkçı tekneleri yardımıyla limana  yaklaştırıldı.

İğneada Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri  de bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, konteynerlerin karaya çıkarılması için  çalışma başlatıldı. 30 ton kapasiteli 12,5 metre uzunluğundaki konteynerlerin  içerisinin su dolu olması nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürülüyor. Çalışmalar bölgeye gelecek ikinci vinç ile devam edecek. Konteynerler  karaya alınması sonrası incelenecek. Denizdeki konteynerlerden birinde kartonlar  halinde sigaralar görünüyor.

AA

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