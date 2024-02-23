  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Karadeniz'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Karadeniz'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Karadeniz'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:

Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen kazada, Gürcistan plakalı tırın orta refüje çıkması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde Gürcistan plakalı tırın orta refüje çıkması sonucu dorsesinde bulunan sebzeler yola savruldu. Üstgeçidin ayağına çarparak duran Gürcistan uyruklu tır sürücüsü hayatını kaybederken, kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun kuyruklar oluştu.
Kaza, Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Rize istikametinde meydana geldi.

 Edinilen bilgiye göre, Sürmene ilçesinin Balıklı mahallesinde Gürcistan uyruklu Levan Solomanidze (46) yönetimindeki GI12010 plakalı tırın henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Üstgeçidin ayağına çarparak duran tırın dorsesinde bulunan sebzeler yola savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tırın içerisinde sıkışan sürücü yapılan çalışma ile kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede tır sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücünün cansız bedeni otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

 Kazayla ilgili soruşturma sürürken, tır sürücünün dorsesini Trabzon'dan yükleyerek Gürcistan'a doğru yola çıktığı öğrenildi.

 Öte yandan, kaza sonrası tırın dorsesinde bulunun sebzelerin karayoluna savrulması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla yola savrulan sebzeler temizlenerek karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Etiketler kaza karadeniz feci kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolarda yükseliş sürer mi ? İşte piyasa beklentileri Dolarda yükseliş sürer mi ? İşte piyasa beklentileri AK Parti'nin Ankara anketinde büyük fark AK Parti'nin Ankara anketinde büyük fark Trafikte Fahri Trafik Müfettişliği isyanı: Ceza yağdırdılar, araç sürücüleri isyan etti! Trafikte Fahri Trafik Müfettişliği isyanı: Ceza yağdırdılar, araç sürücüleri isyan etti! Mevduat faizleri zirveye koşuyor! 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? Mevduat faizleri zirveye koşuyor! 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar Marmara'yı sallayan deprem kamerada: ''Çaktı, çok kötü çaktı'' Marmara'yı sallayan deprem kamerada: ''Çaktı, çok kötü çaktı'' Parkta dehşet! Kutunun içinde bulundu, polis alarma geçti Parkta dehşet! Kutunun içinde bulundu, polis alarma geçti ''Türk Escobar''ın tedbir konulan mal varlığı dudak uçuklattı ''Türk Escobar''ın tedbir konulan mal varlığı dudak uçuklattı İnci Taneleri fragmanı yayınlandı! Ortalık fena karışacak İnci Taneleri fragmanı yayınlandı! Ortalık fena karışacak Hastalarını özel hastaneye yönlendirip, ameliyat yapan doktora gözaltı Hastalarını özel hastaneye yönlendirip, ameliyat yapan doktora gözaltı