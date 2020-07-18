Karantinada kaldığı yurtta öğrencilere para ve bir not bıraktı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından tahliye edilerek getirilen vatandaşlar, karantina süreçlerini çeşitli illerdeki yurtlarda tamamlamıştı.

Kütahya’daki Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Yesevi Öğrenci Yurdu’nda kalan vatandaşlardan birinin, 14 gün boyunca odalarında kaldığı öğrencilere teslim edilmesi için Kur’an-ı Kerim’in arasına 400 Euro bıraktığı ortaya çıktı.

‘HAKKINIZI HELAL EDİN’

Temizlik görevlisi Gülcan Kaymak tarafından bulunan paranın yanına bırakılan kağıtta ise şu not yazıyordu:

“Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin.”

DHA’nın haberine göre; paranın odada kalan dört öğrenciye paylaştırılacağı öğrenildi.