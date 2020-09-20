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  3. 20 Eylül 2020 16:45

Karantinada olması gereken 2 kişi bakın nerede yakalandı!

Bolu'da, karantina kuralını ihlal eden 2 kişi, Yedigöller Milli Parkı'nda çadırda kamp yaparken yakalanarak yurda yerleştirildi.

Karantinada olması gereken 2 kişi bakın nerede yakalandı!
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Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden olan Yedigöller Milli Parkı'nda HES kodu uygulaması yapan jandarma ekipleri, kamp alanında çadırda bulunan 2 kişinin koronavirüs temaslısı olduğunu tespit etti. Karantinada olması geren 2 tatilcinin bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çeviren ekipler, durumu 112 personeline bildirdi. Karantina kurallarını ihlal eden 2 kişiye, para cezası kesildi.

2 kişi daha sonra sağlık ekipleri tarafından karantinaya alınmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Seyyide Nefise Yurdu’na götürüldü.

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