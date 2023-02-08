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Karayolları: Deprem nedeniyle kapalı yol kalmadı

Karayolları: Deprem nedeniyle kapalı yol kalmadı
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Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmadığını açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem sonrası yollardaki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Karayolları, Türkiye geneli yol ağında ana arterlerin hepsinin ulaşıma açıldığını, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmadığını duyurdu.

Açıklamada, ekiplerin yurdun dört bir yanında çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Etiketler karayolları genel müdürlüğü deprem kapalı yollar
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