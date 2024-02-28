Kars'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Kars'ın Digor ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan son bilgilere göre, Kars'ın Digor ilçesinde saat 16.51'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin derinliği 13.4 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kars'ta 26 Şubat Pazartesi günü de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...