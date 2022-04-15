Katarlılar Demokrasi ve Özgürlük Adası'ndaki otele de talip oldular

Demokrasi ve Özgürlük Adası'na yapılan büyük zarara uğrayan ve devredileceği belirtilen Katre Otel’e Katarlıların talip olduğu iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Jale Özgentürk, 125 odalı otel, 30 civarında betonarme bungalov, 600 kişilik konferans salonu, 1200 kişilik cami, müze ve sergi alanlarıyla Demokrasi ve Özgürlük Adası’nı kaplayan Katre Otel’e Katarlıların talip olduğunu yazdı.

Özgentürk, “Ancak bir iddiaya göre ise Katarlı yatırımcı Ömer Alfardan bu oteli işletmeye talipmiş.” İfadelerini kullandı.

Yazısında “Büyük yatırım yaparak satın alınan Alternatifbank’ta yüzü gülmeyen Katarlı yatırımcı Alfardan’ın Six Sense ve Mandarin Otel’de ortaklığı var. Uygun koşul sağlanırsa işletmeyi alması sürpriz değil!” ifadelerini kullanan Cumhuriyet yazarı, şu sözlerle nokta koydu:

“Yassıada projesi de diğer projeler gibi sırlarla dolu... Yatırımın başından beri bilinmeyenlerle dolu projeyi GTİ’nin kamuya devretme koşulları yeni bir sır. Bedelini TOBB mi ödeyecek, yoksa yine Hazine mi yani bizden mi çıkacak? Bunu da yaşayarak göreceğiz!”

Jale Özgentürk'ün Cumhuriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...