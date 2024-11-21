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Kayıp imam, Hollanda’da ölü bulundu

Kayıp imam, Hollanda’da ölü bulundu
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6 Kasım’dan bu yana haber alınamayan Almanya'nın Duisburg kentindeki Eyüp Sultan Camii İmamı Fatih Eryılmaz’ın cansız bedeni Hollanda’da Ren Nehri’nde bulundu.

Almanya’nın Duisburg şehrinde 6 Kasım 2024'ten beri haber alınamayan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camii İmamı Fatih Eryılmaz’ın cansız bedeni Hollanda’da Ren Nehri’nde bulundu.

Almanya’nın Duisburg şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camii’nde yaklaşık 2 aydır görev yapan kayıp imam Fatih Eryılmaz ölü bulundu.

Kendisinden 6 Kasım’dan bu yana haber alınamayan Eryılmaz’ın cansız bedeni güvenlik güçlerinin yoğun çalışmaları sonucu Hollanda’da Ren Nehri’nde bulundu. Eryılmaz’ın cenazesine ilişkin detaylı bir soruşturma başlatıldı.

6 KASIM'DAN BU YANA HABER ALINAMIYORDU

Eryılmaz’ın ölüm sebebiyle ilgili resmi açıklamanın yürütülen adli tıp incelemeleri sonrası yapılması bekleniyor.

Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Eryılmaz’ın bulunmasının ardından Duisburg Reinhausen Eyüp Sultan Camii’ne giderek, aileye ve cami yönetimine taziye dileklerini sundu. 

Eryılmaz, son olarak ise bir marketin otopark alanında görülmüştü

Türkiye’den görevlendirilen Eryılmaz, 6 Kasım’da sabah namazı öncesinde camide cemaat tarafından görülmüş, ancak namaz vaktinde camide olmadığı, son olarak ise bir marketin otopark alanında görüldüğü öğrenilmişti. Duisburg polisi ise, yapılan aramalardan sonuç alamamıştı.

 

DHA

Etiketler kayıp imam ölü bulundu ALMANYA Hollanda
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