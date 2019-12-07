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  3. 07 Aralık 2019 17:11

Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece hayatını kaybeden dayısı Hasan Ali Gündüz'ün cenaze törenine katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü
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Kalp yetmezliği nedeniyle dün gece evinde hayatını kaybeden 83 yaşındaki Hasan Ali Gündüz için Hünkar Hacı Bektaş Veli Vakfı Serçeşme Cemevi ve Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Gündüz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile bazı milletvekilleri ve partililer katıldı.

Kılıçdaroğlu, cenaze töreninin ardından bir süre Gündüz'ün tabutunu taşıdı.

Hasan Ali Gündüz'ün cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

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