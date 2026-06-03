Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki iplerini koparan neden ortaya çıktı!

Eski CHP'li bakan Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ipleri koparan olayın perde arkasını anlattı. İddiaya göre, geçmişte satışı engellenen Swissotel'in İmamoğlu tarafından ihalesiz satılmak istenmesi kriz yarattı. Kılıçdaroğlu'nun bu durumu "ahlaki çöküşün başlangıcı" olarak nitelendirdiği öne sürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki siyasi dinamikleri yeniden tartışmaya açacak çarpıcı bir iddia, eski bakanlardan Mehmet Sevigen tarafından gündeme taşındı.

Türker Akıncı'nın YouTube programına konuk olan Sevigen, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki ilişkinin tamamen kopmasına neden olan olayın, Beşiktaş'taki Swissotel'in satış süreci olduğunu öne sürdü.

Haber3com'un derlediği bilgilere göre; Kılıçdaroğlu'nun bu süreci "ahlaki çöküşün başlangıcı" olarak nitelendirdiği iddia ediliyor.

"AK Parti Döneminde Satışını Durdurduğumuz Yeri El Altından Satmak İstedi"

Krizin temelinde, Kadir Topbaş'ın İBB başkanlığı döneminde satılmak istenen Swissotel arazisinin yattığını belirten Sevigen, o dönem Canan Kaftancıoğlu başkanlığındaki CHP örgütünün ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu ekibin yoğun mücadelesiyle bu satışın engellendiğini hatırlattı.

Ancak Sevigen'in iddiasına göre süreç, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından yön değiştirdi. Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu'nun Swissotel'i el altından birilerine satmaya çalıştığı yönünde şikayetler gittiğini belirten Sevigen, iki isim arasındaki kritik görüşmeyi şu sözlerle aktardı:

"Kemal Bey, Ekrem Bey'i çağırıp 'Biz eski dönemde burayı korumak için mücadele etmedik mi? AK Parti satacaktı, durdurdunuz. Şimdi neden satıyorsun?' diye soruyor. Ekrem Bey'in 'Paraya ihtiyacım var' yanıtı üzerine ise Kılıçdaroğlu, 'İhtiyacın varsa neden 20 müteahhidi, iş adamını çağırıp şeffaf bir ihale yapmıyorsun da el altından tek bir kişiye satıyorsun?' diyerek tepki gösteriyor."

"Ahlaki Çöküş Orada Başladı"

İddiaların en çarpıcı kısmı ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun şeffaf ihale yapılmadan gerçekleştirilmek istenen bu satış girişimine verdiği tepki oldu.

Sevigen'in aktarımına göre Kılıçdaroğlu, söz konusu olay üzerine kendisine dönerek, "Sayın Bakanım, benim kırılma noktam orası oldu. Baktım ki ahlaki çöküş orada başlamış ve ondan sonra bir daha Silivri'ye gitmedim" ifadelerini kullandı. Eski bakanın gündeme getirdiği bu detaylar, siyaset arenasında günün en çok tartışılan konu başlıklarından biri oldu.