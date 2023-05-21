Kılıçdaroğlu, Mevzular Açık Mikrofon'da

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin ikinci turu öncesinde Babala TV'de yayınlanacak olan Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu.

Oğuzhan Uğur'un Babala TV'de yayımlanan 'Mevzular Açık Mikrofon' programına, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu konuk oldu. Programda format gereği Millet İttifakı'na destek veren kişiler yer almazken, Babala TV'de daha önce başvuran ve Kılıçdaroğlu'na muhalif kişilerin soru soracağı belirtilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programın çekimleri de akşam saatlerinde başladı.

Programa katılan isimler arasında olan dijital yayıncı Bahar Feyzan da çekimlerden başka bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, yaptığı paylaşımda programa soru sormak için katılacak kişilerle ilgili bilgi vermişti. Uğur, "An itibarıyla salonumuzda 243 AK Partili, 26 Memleket Partili, 81 MHP’li, 41 küskün CHP’li, 27 Zafer Partili olacak. Hem Türk basını hem de yabancı basından gazeteciler salonda hazır bulunacak. Dışarıdan şimdilik 3 videolu soru gelecek (artabilir). Bir de torpil yaptığım, yakın çevremden 10 kişi soru sormadan izleyecek (olsun o kadar). Son anda iptal eden ya da vazgeçen olur mu bilemem, her zaman olur ama eksi 10, artı 10 onu, göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.