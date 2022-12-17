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Kılıçdaroğlu'na sürpriz doğum günü

Kılıçdaroğlu'na sürpriz doğum günü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 74 yaşına girdi. Sürpriz doğum günü kutlamasına Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı...

Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği 'Demokrasi Şurası' toplantı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Dr. Salih Uzun ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na doğum günü sürprizi yaptı.

Şişli Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen kutlamada Kılıçdaroğlu için pasta kesildi.

Etiketler chp kemal kılıçdaroğlu doğum günü İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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