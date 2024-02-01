Kiliseye saldırı soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul'da 28 Ocak 2024'te Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul'da 28 Ocak 2024'te, Pazar ayini sırasında Santa Maria İtalyan Kilisesine düzenledikleri silahlı saldırı sonucunda Tuncer Cihan isimli yurttaşın ölümüne sebep olan IŞİD'li teröristlerden Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. ile onlarla bağlantılı oldukları değerlendirilen toplam 34 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

TÜM ŞÜPHELİLERE TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyeye zırhlı araçlarla getirilen şüphelilerin ifade işlemlerinin alınması için 18 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Saat 13.30 sularında ifadeleri alınmaya başlanan şüphelilerin savcılık işlemleri yaklaşık 8 saat sürdü. Şüphelilerden 21'i, 'kasten adam öldürme ve terör örgütü IŞİD'e üye olmak' suçlarından, 13'ü ise sadece 'örgüte üye olmak' suçundan tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak Pazar günü, sabah ayini sırasında, IŞİD'li oldukları öne sürülen Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T.'nin silahlı saldırısı sonucunda Tuncer Cihan isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yakalanan 60 şüpheliden 26'sı, olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle emniyet işlemlerinin ardından sınırdışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.