Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim yakalandı

Anadolu Ajansı'nın son dakika geçtiği habere göre, terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı.

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in Türkiye’ye iade talebini Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısına ilettiğini açıkladı.

EMNİYET BİNASINDA GÖZALTINDA

Büyükelçi Bigalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan Müslim’in Prag Emniyet Müdürlüğü binasında tutulduğunu bildirdi.

TÜRKİYE'YE İADESİ İSTENDİ

Bigalı, Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirerek Müslim’in Türkiye'ye iadesini talep ettiklerini, "Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısının Türkiye’nin iade talebini Adalet Bakanı Birinci Yardımcısına ileteceğini söylediğini" ifade etti.

Konuya ilişkin Türk makamlarının iade talebi için hazırlıklarını ivedilikle sürdürdüğünü kaydeden Bigalı, iade talebinin Çek makamlarına ulaşmasıyla hukuki sürecin başlayacağını, “Çekya’nın iş birliği içinde hareket ettiğini” vurguladı.

EN SON OTELDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Terör örgütü PKK/PYD'nin eski elebaşlarından olan Salih Müslim, Prag'daki Marriot Hotel'de görüntülenmişti. Yakalanma korkusuyla sürekli yer değiştiren Salim Müslim'in otelde iki toplantı yaptığı öğrenilmişti.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Türkiye, Salih Müslim için 13 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde kırımız kategoride yer alan Salih Müslim, 4 milyon TL ödülle aranıyordu.

SALİH MÜSLİM KİMDİR ?

1951 yılında Halep'te dünyaya gelen Salih Müslim doğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan Salih Müslim,1970 senesinde İstanbul'da yaşamış ve 1977 yılında üniversite eğitimini tamamlamıştır. Asıl mesleği mühendis olan Salih Müslim 1998 yılında siyasete ilk adımını atmış ve Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır.