Kıyıya vuran bottan 47 göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bottan 47 göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'in Uzunada Sahili'nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildi. İçerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 47 göçmen Deniz Kuvvetlerimizin 'Sualtı Taarruz Timleri' tarafından kurtarıldı" denildi.