Kızılay Başkanı uyardı: Deprem fırtınasına benziyor

Bingöl'deki 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter'dan açıklama yapan Kerem Kınık, şu ifadeleri kullandı:

Bingöl - Karlıova Kaynarpınar ve civar köylerde etkili olabilecek #deprem merkezinde 4 üzeri artçılar oluyor

Evlerinde ve Hayvan barınaklarında hasar olan vatandaşlarımız kesinlikle buralara girmesinler. Orta hasarlı binalar bu artçılarla yıkılabilir.



17:24 - 5.7 Büyüklük

17:34 - 4.6 Büyüklük

18:09 - 4.7 Büyüklük



Bir deprem fırtınasına benziyor, kesinlikle bölgedeki kerpiç evlere girilmemeli. Valilik ve Afad’dan gelecek uyarılar izlenmeli.



Kızılay Afet ekiplerimiz bölgeye intikal etti.