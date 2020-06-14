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  3. 14 Haziran 2020 19:00

Kızılay Başkanı uyardı: Deprem fırtınasına benziyor

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Bingöl'deki 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından ''Bir deprem fırtınasına benziyor, kesinlikle bölgedeki kerpiç evlere girilmemeli'' dedi.

Kızılay Başkanı uyardı: Deprem fırtınasına benziyor
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Bingöl depreminden ilk görüntüler Bingöl depreminden ilk görüntüler

Bingöl'deki 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter'dan açıklama yapan Kerem Kınık, şu ifadeleri kullandı:
Bingöl - Karlıova Kaynarpınar ve civar köylerde etkili olabilecek #deprem merkezinde 4 üzeri artçılar oluyor
Evlerinde ve Hayvan barınaklarında hasar olan vatandaşlarımız kesinlikle buralara girmesinler. Orta hasarlı binalar bu artçılarla yıkılabilir.

17:24 - 5.7 Büyüklük
17:34 - 4.6 Büyüklük
18:09 - 4.7 Büyüklük

Bir deprem fırtınasına benziyor, kesinlikle bölgedeki kerpiç evlere girilmemeli. Valilik ve Afad’dan gelecek uyarılar izlenmeli.

Kızılay Afet ekiplerimiz bölgeye intikal etti.

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