Kızılay'dan yurt dışına Ramazan yardımı

Dünyada ve Türkiye'de kısa zamanda yayılan ve birçok vatandaşın işini durma noktasına getiren corona virüsü salgınında Türk Kızılay'ı Ramazan’da yurtdışında yarım milyon kişiye yardım ulaştıracağını duyurdu.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yurtdışında 500 bin kişiye ulaşacak yardımların bir bölümünün; abluka altındaki Gazze’ye yapılacağını belirtti. Kınık, yardım ulaştırılacak yarım milyon kişiden 39 binin Gazze’deki ihtiyaç sahipleri olduğunu vurgularken, diğer ülkelerle ilgili detay vermedi.

“YURT DIŞINDA 500 BİN KARDEŞİMİZE ULAŞACAĞIZ”

Kerem Kınık, şöyle konuştu:

* 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı planladığımız Ramazan yardımlarıyla yurt dışında ise 500 bin kardeşimize ulaşacağız. Yurt dışında yardım ulaştırdığımız 16 ülkenin arasında yer alan Filistin'in abluka altındaki Gazze şehrinde ise gıda yardımlarımız sürüyor.

* Gazze'de dağıttığımız 6500 gıda kolisiyle 39 bin insana milletimizin merhamet elini uzatıyoruz. Hayırseverlerimizin yardımları Filistin Kızılayı'nın kapasitesini arttırmak için yaptığımız Afet ve Lojistik Merkezi'nden ve ekiplerimizin kapı kapı dolaşmasıyla dağıtılıyor.

6 MİLYAR DOLAR BAĞIŞ İLE EN CÖMERT ÜLKE, TÜRKİYE

Kızılay’ın geçtiğimiz yıllarda yayınladığı rapora göre, Türkiye, gayrisafi milli hasıla bazında en çok uluslararası insani yardım yapan “en cömert ülke”

EN ÇOK YARDIM SURİYELİLERE OLDU

Yurt dışında yardımlarını sürdüren Kızılay, son 10 yılda 78 ülkeye, kurulduğu günden bu güne ise 138 ülkeye yardım yaptı. Yardım yapılan ülkeler arasında Somali, Gazze, Irak, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkeler yer alıyor. En çok yardım yapılan ülke ise milyonlarca liralık insani yardım malzemesi ile Suriye oldu.