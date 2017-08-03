Erdoğan o fotoğrafı görünce talimat verdi
Erdoğan o fotoğrafı görünce talimat verdi
Açık tütün satışına yasak mı geliyor ?
Açık tütün satışına yasak mı geliyor ?
Sürücüler dikkat ! İSPARK'larda yeni dönem başladı
Sürücüler dikkat ! İSPARK'larda yeni dönem başladı
Türkiye'de 3 tane vardı, rekor fiyata satıldı
Türkiye'de 3 tane vardı, rekor fiyata satıldı
Bu görüntüler drone ile çekildi; lağıma döndü !
Bu görüntüler drone ile çekildi; lağıma döndü !
Dev ihalenin kazananı belli oldu ! İşte o şirketler
Dev ihalenin kazananı belli oldu ! İşte o şirketler
Milyonlarca emekliye tazminat müjdesi !
Milyonlarca emekliye tazminat müjdesi !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Ağustos 2017 14:42

Kızılırmak'taki piranalarla ilgili şaşırtan gerçek

Sivas'ta balıkçıların oltalarına takılan piranaların, petshop'tan alınıp bakılmayınca Kızılırmak'a bırakıldığı ortaya çıktı.

Kızılırmak'taki piranalarla ilgili şaşırtan gerçek
A+ A-

Sivas'ta, amatör balıkçıların oltasına son 20 günde 3 pirana balığı takıldı. Piranaların birbirine yakın tarihlerde yakalanması tedirginliğe yol açarken yapılan açıklamalarda, piranaları petshop'tan alan sahiplerinin bakamadıkları için Kızılırmak'a bıraktıkları söylendi.

KİMSEYE EMANET EDEMEKDİKLERİ İÇİN KIZILIRMAK'A BIRAKIYORLAR

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mahir Yıldırım, yaptığı açıklamada, bu balıkların petshoplardan alındığını ve bir süre bakıldıktan sonra sahipleri tarafından kimseye emanet edilemediği için Kızılırmak'a bırakıldığını tahmin ettiklerini aktardı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİRKAÇ PİRANA DAHA YAKALANABİLİR"

Balıkların Güney Amerika'da yetiştiğini ve Türkiye'deki akarsularda yetişmeyeceğini belirten Mahir Yıldırım, "Bu balıklar Güney Amerika balığıdır. Türkiye'deki akarsularda yetişemez, üreyemez. Kızılırmak'ta yaşama şansı olmayan balıklar burada kışı bile atlatamaz. Son günlerde çıkan balıklar da hemen hemen aynı boyutta. Bunlar genellikle öğrenciler tarafından alınıyor. Okulları bitene kadar bakıyorlar, memlekete dönerken de kimse almadığı için ırmağa bırakıyorlar. Çünkü masraflı balıklar. Hatta önümüzdeki günlerde birkaç tane daha pirana yakalanabilir."

Kızılırmak ''Pirana'' kaynıyor !Kızılırmak ''Pirana'' kaynıyor !

 

 

kızılırmak , balıkçı , pirana , sivas , olta
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM