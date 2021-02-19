KKTC'de koronavirüs önlemleri hafifletiyor

Genel karantina uygulamasıyla vaka sayılarında görülen düşüş üzerine Bakanlar Kurulu tam gün olan sokağa çıkma yasağını 8 saate indirdi.

KKTC Bakanlar kurulu kararlarına göre, 22 Şubat Pazartesi gününden itibaren saat 20:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkmak yasak olacak. Bu saatler arasında nöbetçi eczane gibi açık olmasına izin verilen bazı yerlerden temel ihtiyaçlar karşılanabilecek.

Kararlar uyarınca 22 Şubat’tan itibaren Cumartesi günleri market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu, eczaneler dışındaki tüm işletmeler kapalı olacak.

Marketler ve mağazalar 08:00-18:00 saatleri arasında açık olacak ancak mağazalarda kıyafet deneme gibi bazı uygulamalara izin verilmeyecek. Bazı işletmelerde de içeri girilmeden alışveriş yapılacak. Eğitim de 1 Mart’a kadar online olarak devam edecek.

Tiyatro, sinema salonları, konser ve gösteri merkezleri, nişan-düğün salonları kapalı olacak mevlit, nişan, doğum günü ve benzeri toplu faaliyetlere izin verilmeyecek.

Önlemler çerçevesinde içkili eğlence yerleri, casinolar, kahvehaneler, kafeteryalar, kuaför, berber, güzellik salonları kapalı olmaya devam edecek.

Restoran, kafe, büfe gibi yeme içme yerleri 07-21 saatleri arasında sadece paket servisi hizmeti verecek. 1 Mart’a kadar geçerli olacak kararlar yeniden değerlendirilecek.